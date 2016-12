Cdm rifinanzia missione Afghanistan

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il rifinanziamento della missione in Afghanistan fino al 31 dicembre prossimo. La cifra stanziata è di 58,6 milioni di euro "per la partecipazione di personale militare alla missione della Nato in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM) - si legge nel comunicato finale diffuso da Palazzo Chigi - e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan".