Cdm,ok a ddl tutela lavoro autonomo

Con il via libera al ddl sul lavoro autonomo "vogliamo aumentare le tutele nelle transazioni commerciali e fare in modo che gli autonomi non vengano colpiti da contratti capestro cui non si possono sottrarre". Lo ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti al termine del Cdm, spiegando che con il ddl si contrastano " clausole e condotte abusive". Sono previste più tutele anche "su indennità di maternità, malattia e infortunio", ha aggiunto.