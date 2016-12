Cdm della Vigilia: sul tavolo la riforma dell'art.18 e l'Ilva

07:15 - Jobs Act e Ilva nell'ordine del giorno del consiglio dei ministri natalizio. Nei decreti attuativi del Jobs Act ci sarà il superamento dell'articolo 18, col reintegro escluso anche per licenziamenti disciplinari ingiustificati. E su questo Sacconi avverte: governo rischia. Il Cdm tratterà anche il caso Ilva: l'acciaieria tornerà pubblica per essere risanata.

La riforma dell'articolo 18 - In arrivo le novità sui licenziamenti e gli indennizzi economici, che sostituiranno nella gran parte dei casi di risoluzione illegittima del rapporto di lavoro il reintegro dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e sugli ammortizzatori sociali: i primi decreti attuativi del Jobs act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e sulla riforma dell'Aspi approdano al Consiglio dei ministri. "Con il Jobs act sarà piu' facile assumere, non licenziare", torna ad evidenziare il presidente del Consiglio, Matteo Renzi.



Sacconi avverte il governo - Il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi (Ap), in serata è tornato ad insistere sul superamento netto dell'articolo 18 e sulla tenuta del governo: "Domani d-day della politica italiana. O via articolo 18 o via governo per crollo credibilità".



Gli indennizzi in caso di licenziamento - Sul Jobs Act, e in particolare sull'entità degli indennizzi, compresa la possibilità che per il datore di lavoro ci sia l'opzione di superare il reintegro nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento disciplinare ingiustificato e di scegliere comunque di pagare l'indennizzo ma più alto. Stando alle ipotesi prese in esame, si andrebbe verso un indennizzo economico che va da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mesi di retribuzione, nelle aziende sopra i 15 dipendenti (oggi è 12-24 mesi). Resta infatti la distinzione con le piccole imprese sotto i 15 dipendenti (escluse dall'articolo 18) per le quali continuerebbe a valere l'indennizzo attuale variabile tra i 2,5 e i 6 mesi di retribuzione.



Sul tavolo il salva Ilva - Non c'è solo il Jobs Act, ma anche decreto salva-Ilva (che arriva il giorno dopo l'accordo su Termini Imerese e mentre si cerca un'intesa su Meridiana). L'Ilva di Taranto entrerà in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge Prodi-Marzano per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese che vengono modificate per essere applicabili anche all'Ilva. Una situazione complessa dal punto di vista economico e sociale, giocata in una città dove le ragioni della produzione e quelle della salute e dell'ambiente sono sempre entrate in conflitto.



Definito col decreto di oggi il passaggio dalla gestione del commissario governativo Piero Gnudi a quella dell'amministrazione straordinaria, il nuovo commissario (ma vista l'eccezionale rilevanza dell'Ilva i commissari potrebbero essere tre), la nuova gestione affronterà tutti gli altri nodi, a partire dai finanziamenti per garantire già a gennaio gli stipendi dei 14.467 dipendenti del gruppo Ilva. Nodi che potranno essere sciolti più speditamente con l'arrivo dello Stato. Con ogni probabilità ci sara' un finanziamento di Cassa Depositi Prestiti garantita dal Tesoro e una newco partecipata da Fintecna (controllata da Cdp). Dopo vent'anni torna così la mano pubblica a sanare i guasti lasciati in eredità dai Riva che in quei 20 anni, come ha ricordato recentemente il commissario Piero Gnudi, di utili ne hanno fatti. Perché, a differenza di terni o di Piombino, l'acciaieria di Taranto oltre ad essere il secondo stabilimento siderurgico d'Europa è anche uno dei più efficienti.