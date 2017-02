Cdm: auto, un solo documento ma rinvio su tariffa unica e risparmi

Il progetto per arrivare a un unico documento per l'auto, che inglobi i dati sulla circolazione e sulla proprietà, è confermato e partirà a giugno del 2018 (inizialmente si era parlato di gennaio 2018). Tuttavia è stata rimandata la determinazione di una tariffa unica e dei conseguenti risparmi. Il decreto è stato approvato in Consiglio dei ministri e ora dovrà ottenere i diversi pareri