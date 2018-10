Cdm approva Manovra 2019, Conte: "Manteniamo le promesse"

"Abbiamo elaborato un progetto di politica economia che serve al Paese e ai cittadini: la cosa più bella è che siamo riusciti a mantenere i conti in ordine mantenendo le promesse fatte", ha aggiunto il presidente del Consiglio.



Di Maio: "Reddito-pensione cittadinanza in primi 3 mesi" - Al vicepremier Luigi Di Maio l'annuncio della partenza di quota 100 e di reddito e pensione di cittadinanza "nei primi tre mesi del 2019". Di Maio ha inoltre spiegato che la Manovra prevede un aumento della tassazione sul gioco d'azzardo "che è una piaga sociale da combattere" e da spiegato che l'anno prossimo sarà confermata "opzione donna" per il pensionamento anticipato.



Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra si voglia far saltare in aria l'Europa" sia "del tutto infondata". "Confermo - ha quindi aggiunto - il dialogo continuo con la commissione Ue. Ci sono delle procedure: fra le regole Ue, c'è anche il modo in cui si affronta" i momenti in cui "un Paese che non segue le raccomandazioni. Si apre un dialogo, c'è una tempistica, ci sono delle lettere che vanno in una direzione, ci saranno delle osservazioni e immagino ci sarà una lettera di risposta e dei tempi in cui penseranno cosa fare".



Salvini: "Nessun miracolo ma impossibile fare di più" - Il vicepremier Matteo Salvini, al termine del Cdm, si è detto "stanco ma estremamente soddisfatto". "Cominciamo a mantenere gli impegni presi gradualmente ma con coraggio - ha proseguito -. Di più non so cosa avremmo potuto inserire in una manovra che non fa miracoli, non moltiplica pani e pesci ma apre opportunità di lavoro per centinaia di migliaia di giovani. Dopo 137 giorni di governo c'è da essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto".



Pace fiscale, aliquota al 20% - L'intesa sulla pace fiscale, uno dei temi più dibattuti all'interno della maggioranza, è arrivata lunedì pomeriggio, poco prima dell'inizio del Consiglio dei ministri che ha licenziato la Manovra. La tanto discussa pace fiscale, contenuta nel decreto collegato alla Manovra, partirà subito: si potrà sanare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa su cui ci sarà una tassazione al 20% sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei 5 anni precedenti, con un massimo dichiarabile di 1/3 sull'imponibile dell'anno precedente. Il tetto, come chiedevano i M5s, è fissato a 100mila euro, e in più i pentastellati portano a casa la rassicurazione che "non ci sarà nessun salvacondotto" ma anzi, come sottolineato da Di Maio su Facebook, "per gli evasori ci sarà la galera".



Rottamazione delle cartelle sotto i mille euro - Non basta: il M5s rivendica l'impegno su una nuova "rottamazione": via sanzioni e interessi per tutti su cartelle e liti, con pagamento dilazionato in 20 rate trimestrali, cioè in 5 anni. Lo stralcio riguarda le cartelle sotto i 1.000 euro ante 2010: si tratta del 25% del magazzino fiscale per circa 10 milioni di contribuenti.



Dal taglio alle pensioni d'oro, un miliardo in tre anni - Tra le coperture della legge di bilancio ci sarà anche il taglio alle pensioni d'oro sopra i 4.500 euro da cui il governo conta di recuperare un miliardo in tre anni. Un altro miliardo e trecento milioni verrà recuperato in un triennio dai fondi per l'immigrazione: oltre 500 milioni subito, a partire dal 2019.



Da febbraio via a quota 100 - Via da febbraio, senza limiti e penalizzazioni, a quota 100 per andare in pensione, con la formula di aver raggiunto almeno 62 anni e 38 di contributi. Non ci sarà nessun aumento di tasse, promettono da Chigi, se non per banche e assicurazioni, e invece arrivano cento milioni per le politiche della famiglia e più fondi per la Sanità.



Il dl "Taglia scartoffie" - Nel corso del Consiglio dei ministri arriva anche il via libera al decreto "Taglia scartoffie" che prevede oltre 100 adempimenti in meno per le imprese, e misure per una Rca auto "equa". Stop anche al duplice incarico governatore regionale e commissario alla Sanità: "Non ci sarà mai più un caso De Luca", commentano dal M5s. Inoltre, chi ha crediti non vedrà pignorata la casa. E arrivano misure contro i medici furbetti che aumentano la lista di attesa per l'intramoenia ospedaliera.