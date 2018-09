Pa, Cdm approva ddl "concretezza" | Bongiorno: "E' guerra ai fannulloni"

"Non si tratta di provvedimenti punitivi - ha sottolineato la Bongiorno - c'è la maggior parte dei dipendenti che vanno al lavoro e che mi chiedono di tutelarli, ma ci sono anche i cosiddetti furbetti del cartellino". La Bongiorno ha detto che è prevista la possibilità di cominciare a identificare i dipendenti della pubblica amministrazione attraverso le impronte digitali o l'iride. Previste anche sanzioni per le amministrazioni inadempienti che finiranno in una vera e propria black list.



"Il ddl si chiama concretezza perché non vuole essere l'ennesima riforma epocale ma vuole permettere alla pubblica amministrazione di cominciare a correre", ha detto la Bongiorno. Il disegno di legge, ha spiegato al termine del Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera al provvedimento, "è propedeutico alla trasformazione digitale" e punta a renderla effettiva. "Basta con le liste di attesa di mesi per fare la nuova carta d'identità digitale, o alle amministrazioni che non utilizzano alcune innovazioni come l'autocertificazione. Con l'approvazione del disegno di legge arriverà il Nucleo della concretezza che, in collaborazione con l'Ispettorato della funzione pubblica, farà sopralluoghi, affiancherà le amministrazioni e proporrà eventuali misure correttive con l'indicazione dei tempi di realizzazione, delle quali risponderanno di dirigenti della Pa. A questo si aggiungerà anche un 'piano triennale' delle azioni concrete da mettere in campo per l'efficienza della macchina pubblica, nel quale sarà coinvolto anche il ministero dell'Interno".



Via libera poi alle assunzioni per un "numero pari all'80% di quelle previste e poi verranno fatte verifiche puntuali. Questo consentirà di avere nell'immediatezza un ricambio generazionale, ma saranno assunzioni mirate". Con l'obiettivo di arrivare alla possibilità di assumere, anche via concorsi in deroga, "il 100% del personale cessato dal servizio nell'anno precedente". Prevista anche la sostituzione delle convenzioni Consip sui buoni pasto.