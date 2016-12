Cda Rai, M5s voterà Carlo Freccero

Il Movimento 5 Stelle voterà, in Commissione di Vigilanza, come consigliere del nuovo Cda Rai Carlo Freccero. "Abbiamo tenuto conto della sua decennale esperienza professionale come autore e dirigente televisivo, della profonda conoscenza che ha del mezzo televisivo e del suo linguaggio e della prova di indipendenza data, in passato, mantenendo scelte editoriali coraggiose e scomode", scrivono i grillini sul blog.