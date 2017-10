Cautela su Tim:Macron chiede tutela diritti,Gentiloni rispetto leggi

In occasione dell'incontro a Lione che ha portato all'accordo su Stx-Fincantieri, si è parlato anche del caso Tim. Per il presidente francese Emmanuel Macron "è essenziale che gli operatori rispettino i diritti, sia Telecom che le società francesi". Paolo Gentiloni ha invece sottolineato come Vivendi e Telecome siano "aziende private a cui chiediamo solo rispetto delle leggi italiane e delle regole europee, in Italia come in Francia".