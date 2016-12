Catania, "fatevi biondi come Trump contro la sinistra"

"In onore del popolo americano che ha votato Donald Trump presidente e contro la sinistra che ha distrutto l'Italia, tingetevi i capelli biondo platino come me". L'invito agli italiani arriva con un video postato su Facebook da Agatino Alberio, candidato sindaco di Adrano (Catania) nel 2013 e coordinatore cittadino del movimento Noi con Salvini. Un appello che ha totalizzato in pochi giorni quasi 4mila visualizzazioni e che ha reso l'esponente politico siciliano, impegnato in una battaglia contro i "sinistroidi" nostrani, il nuovo fenomeno del Web.