Catalogna, Pd: "Si interrompa la spirale di atti di violenza"

"Quel che sta accadendo in Catalogna sta scavando un solco di sfiducia e incomunicabilità che può divenire irreparabile. Si interrompa subito la spirale di atti di forza e di decisioni unilaterali e si apra davvero un dialogo tra Madrid e Barcellona". E' l'appello lanciato da Piero Fassino, responsabile Esteri del Pd, in riferimento alle cariche della polizia spagnola contro i catalani accorsi ai seggi per votare il referendum sull'indipendenza.