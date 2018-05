Castelli (M5S): accordo su tutti i punti, c'è reddito cittadinanza

"Abbiamo parlato di lavoro, superamento della Fornero, quota 100 e categorie usuranti. Non ci sono punti su cui non ci sia accordo". Così la deputata del M5S, Laura Castelli, al termine del tavolo M5S-Lega. "Nel contratto c'è il nostro reddito di cittadinanza senza alcuna limatura. Non si parla di reddito a tempo", ha detto. Nel pomeriggio c'è stato anche un nuovo vertice a Milano, in una sede diversa dal Pirellone, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.