Cassazione, Poletti: mai malintesi, il Jobs act è solo per i privati

"Il Jobs act non si applica al pubblico impiego. Lo abbiamo detto ripetutamente e scritto in un italiano chiaro. Per noi non ci sono mai stati malintesi. Il Jobs act si applica solo ai lavoratori privati". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, dopo le polemiche in seguito alla sentenza della Cassazione, secondo cui l'art.18 continua a valere per tutti i lavoratori del settore pubblico.