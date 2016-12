Cassazione: "Non si farà alcun referendum sulla Buona Scuola, mancano le firme"

La Corte di Cassazione ha comunicato che non potrà essere organizzato nessun referendum contro la Legge 107 sulla Buona Scuola . Per i quattro quesiti referendari proposti sono state infatti raccolte "poco meno delle 500mila firme necessarie" . A riferirlo è lo stesso Comitato referendario, che sottolinea: "E' stata comunque una straordinaria esperienza di confronto".

"Abbiamo dato voce a centinaia di migliaia di cittadini, lavoratori, pensionati e studenti che con la loro firma - ha proseguito il Comitato - hanno manifestato contrarietà per i contenuti di una legge che snatura il valore costituzionale della scuola pubblica".



"Una riforma anticostituzionale" - L'avvio dell'anno scolastico in corso, secondo i promotori dei referendum, "ha evidenziato le contraddizioni, ha messo a nudo tutti gli aspetti, negativi, confusi e anticostituzionali della cosiddetta Buona scuola: contenziosi legali infiniti, cattedre vuote, alunni disabili ancora senza sostegno, uffici nel caos, tutto per l'arrogante pretesa di poter fare a meno di ogni serio confronto con il mondo della scuola, con i lavoratori, con gli studenti e chi li rappresenta".



"Il consenso alle nostre battaglie, sostenuto dai quasi due milioni di firme, indica una direzione e ci invita ad andare avanti, non ad arretrare", ha fatto sapere ancora il Comitato referendario. Le associazioni e le organizzazioni sindacali che hanno dato vita alla campagna referendaria "proseguiranno nel contrasto alla legge 107 e alle sue nefaste conseguenze per la scuola della Costituzione".