Caso Savoia, Emanuele Filiberto: "Devono andare al Pantheon"

"Non è il momento per fare polemiche, sono qui per rendere omaggio ai miei nonni, ma per me devono andare al Pantheon". Lo ribadisce Emanuele Filiberto, al termine della preghiera nella cappella di San Bernardo, all'interno del Santuario di Vicoforte, dove sono state traslate le salme del re Vittorio Emanuele III e della consorte, la regina Elena. "Abbiamo un documento del rettore del Pantheon che lo autorizza", ha aggiunto.