Caso Raggi, Capuozzo: "Per me M5s non cambiò lo statuto"

"Rosa Capuozzo non è Virginia Raggi. Io, parte lesa in un'indagine, fui isolata e nessuno pensò, come è accaduto per Roma, di cambiare addirittura lo statuto del M5s". Lo ha detto il sindaco di Quarto (Napoli), espulso a gennaio 2016 per il no alle dimissioni "imposte" dal Direttorio dopo un'indagine che coinvolse il Comune. "Quarto e i suoi cittadini furono abbandonati. Sono solidale con Virginia, ma il Movimento è lontano dalla base", ha aggiunto.