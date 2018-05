Caso Moro, Mattarella: "Da alcune Brigate Rosse dichiarazioni irrispettose"

Aldo Moro, la commemorazione a 40 anni dalla morte: i big della politica in via Caetani Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci "Quarant'anni fa le Brigate Rosse lasciavano in via Caetani il cadavere di Aldo Moro. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica". Così il premier Paolo Gentiloni ricorda il presidente della Dc nell'anniversario del ritrovamento del suo corpo. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tributato il suo omaggio deponendo una corona di fiori sotto la lapide dedicata allo statista nella via di Roma in cui fu ritrovato. Presenti alla cerimonia anche altri "big" della politica italiana, tra cui i presidenti delle Camere, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. leggi tutto

"Aldo Moro aveva una straordinaria sensibilità per ciò che si muoveva all'interno della società. Per le nuove domande, per le speranze dei giovani, per i bisogni inediti che la modernità metteva in luce. Non gli sfuggiva la pericolosità di tanto 'imbarbarimento', è una su espressione, della vita politica e civile. Oggi a 40 anni dalla quella tragedia sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo. Il rapimento di Moro, lo spietato sterminio degli uomini che lo scortavano, il sequestro a cui è stato sottoposto per cinquantaquattro giorni rappresentano indubbiamente il punto più emblematico di quell'attacco allo Stato che mirava a travolgere l'ordine costituzionale", ha affermato Mattarella.



"Il nostro Paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni Sessanta, da aggressioni terroristiche di differente matrice - ha detto il capo dello Stato in un altro passaggio del suo discorso -, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate".



"Non tutti, anche nelle élite del Paese compresero il pericolo e qualcuno evocò inverosimili neutralità tra lo Stato democratico e i terroristi", ha poi ricordato il presidente della Repubblica celebrando al Quirinale il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, data in cui ricorre non a caso il giorno dell'omicidio di Aldo Moro, "una scelta carica di significato" perché quel rapimento e "lo spietato sterminio degli uomini che lo scortavano, rappresentanto indubbiamente il punto più emblematico di quell'attacco allo Stato che mirava a travolgere l'ordine costituzionale".



La cerimonia si è conclusa con l'intervento del presidente della Repubblica. Erano presenti, con i familiari e i rappresentanti delle Associazioni delle vittime del terrorismo, il presidente del Senato della Repubblica, Elisabetta Maria Alberti Casellati, il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, rappresentanti del governo e del Parlamento e autorità civili e militari. In precedenza il presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, davanti alla lapide che ricorda l'on Aldo Moro e contemporaneamente il consigliere del presidente della Repubblica per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali si è recato a Torrita Tiberina per deporre un cuscino di fiori sulla lapide dove è sepolto Aldo Moro.