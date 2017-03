Caso Minzolini, Di Maio: "Per il Pd la legge non è uguale per tutti"

"Dal Senato oggi è arrivato un atto di una violenza inaudita, un atto eversivo contro le istituzioni della Repubblica. Il Pd oggi sancisce che la legge non è uguale per tutti". Lo afferma Luigi Di Maio protestando dopo il no del Senato alla decadenza di Augusto Minzolini. L'esponente del M5s posta anche la lista dei 19 democratici che hanno salvato il senatore di Fi, "cancellando la legge Severino".