Caso Ilva, Emiliano: "Governo non ci intimidisce, avanti con causa"

"Le intimidazioni non avranno alcuna influenza sulla nostre decisioni". Lo dice sul caso Ilva il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che annuncia: "Avanti senza paura, per chiedere la decarbonizzazione dell'Ilva e per tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini". Il ministro Calenda aveva paventato la fuga degli investitori a seguito del ricorso al Tar presentato da Emiliano e dal sindaco di Taranto.