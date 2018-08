Caso Diciotti, il Viminale tira dritto. Toninelli: Ue non ci dia lezioni

"E' una situazione insostenibile. 192 persone tenute in ostaggio sulla .Diciotti per l'ostinazione infantile di .Salvini e di un governo totalmente inadeguato al suo ruolo. .fateliscendere", scrive su Twitter il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.



"Qui ci sono 195 ostaggi: 150 naufraghi e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministro Salvini chiede un riscatto all'Europa. Ma tutto questo a Bruxelles genera irritazione perche' ricattare non è un metodo accettabile per uno Stato democratico", rincara l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. "Gli italiani dovrebbero porsi una domanda davanti a questi immigrati trattenuti in modo illegittimo. Oggi tocca a loro e domani? Si arrivera' a trattenere senza l'autorizzazione di un giudice i manifestanti e gli oppositori politici?".



"Nessun ordine dal governo di far scendere i 150 migranti e di liberare i 42 membri dell'equipaggio. Nessun segnale. Anzi, la percezione che hanno in nave è che i tempi siano ancora lunghi. Ed infatti sulla Diciotti sono arrivate stamattina delle docce da campeggio, la Croce Rossa ha inviato alcuni tappetini per sostituire i cartoni sudici su cui i migranti dormono da settimane. Si è alla ricerca di materassini, ma a Catania se ne trovano pochi". Così su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone che poco fa ha sentito al telefono la Capitaneria di Porto di Catania chiedendo aggiornamenti sulla situazione a bordo della Nave Diciotti.



Migranti: procuratore Agrigento a Roma - E' durata oltre tre ore l'audizione negli uffici della Procura di Roma, di due funzionari del Viminale nell'ambito dell'inchiesta dei pm di Agrigento sulla vicenda della nave Diciotti. L'atto istruttorio è stato svolto dal procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Il magistrato ha lasciato piazzale Clodio a bordo dell'auto di servizio senza rilasciare dichiarazioni. I funzionari sono stati ascoltati nella veste di persone informate sui fatti.



Salvini: nessuna preoccupazione - "Sono tranquillissimo e sto lavorando, con buone prospettive, a una soluzione positiva. Ogni denuncia è per me una medaglia al valore". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in merito al caso della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania da cinque giorni e con a bordo 150 migranti.



Ricorso urgente Ong a Tar Catania - Ricorso urgente al Tar di Catania di Ong per la nave Diciotti. A presentarlo per conto delle Ong è l'avvocato molisano Salvatore Di Pardo. Secondo il legale la decisione presa dal ministro dell'Interno sarebbe illegittima perché i migranti sarebbero già in territorio nazionale e al momento non si conoscono gli atti formali che impedirebbero lo sbarco dei migranti. Secondo Di Pardo non si rintraccerebbero neanche le competenze delle decisioni al di là della indagine penale che è appunto contro ignoti.



Il Papa: saggezza e umanità - "La sfida che più provoca le nostre coscienze in questi tempi è la massiccia crisi migratoria, che non è destinata a scomparire e la cui soluzione esige saggezza, ampiezza di vedute e una preoccupazione umanitaria che vada ben al di là di decisioni politiche a breve termine". Lo ha detto Papa Francesco parlando alle autorità irlandesi al Castello di Dublino.