Caso Diciotti, Di Maio ribadisce: "Stop al pagamento dei fondi Ue"

"L'Italia deve prendersi in maniera unilaterale una riparazione. Non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa". Lo ha detto Luigi Di Maio commentando il nulla di fatto del vertice di Bruxelles per la gestione del caso Diciotto. Il vicepremier ha poi ribadito che "visto che l'Ue non rispetta i patti e non adempie ai suoi doveri, noi come forza politica non siamo più disposti a dargli i 20 miliardi all'anno che pretendono".