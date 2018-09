Caso Diciotti, Boschi su Salvini: "Sta solo facendo la vittima"

Maria Elena Boschi difende il Partito Democratico dagli attacchi di Matteo Salvini dal palco di una città dal cuore rosso, Bologna. Sulle note di Aretha Franklin fa il suo ingresso alla festa dell'Unità, pronta a dire la sua. "Il vicepremier Salvini aggredisce e velatamente minaccia i magistrati, dicendo solo di occuparsi del ponte di Genova e non dei 49 milioni della Lega", attacca la Boschi, sfoderando assieme ai sorrisi anche le unghie. "Vuole fare la vittima persino riguardo all'indagine a suo carico per sequestro di persona. Soprattutto - aggiunge poi ai microfoni di Stasera Italia - ogni volta che deve cercare di nascondere i suoi problemi e la sua incapacità, scarica i suoi problemi sul Pd". Di diverso parere è stato l'ex magistrato Carlo Nordio, che in merito all'operato di Salvini sulla Diciotti parla di "atto di pura discrezionalità politica".