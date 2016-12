Caso Crocetta, Alfano: "Se qualche pm ha in mano l'intercettazione, parli"

"Se ci sono altri magistrati che sono in possesso dell'intercettazione tra Crocetta e Tutino, la cui esistenza è stata smentita dalla Procura di Palermo, che lo dicano". Lo afferma il ministro dell'Interno Angelino Alfano a Palermo per la commemorazione della strage di via D'Amelio. "L'incertezza - aggiunge - crea un clima insopportabile". "Se l'intercettazione non è vera come dice Lo Voi, chi ha fabbricato la bufala si deve dimettere", sottolinea.