Casellati: tornare alla urne non risolve nulla, sbagliato porre veti

"Tornare a votare non risolverebbe nulla, si tornerebbe al punto di partenza". Lo ha detto in una intervista a "Matrix" il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Credo che tutte le energie debbano essere spese per cercare di formare un quadro politico che possa governare. Se si riesce a trovare un accordo su punti di programma forse ce la possiamo fare, ma è sbagliato porre veti", ha aggiunto.