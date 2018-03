Casellati a NewsMediaset: "Mi immagino un Senato collaborativo"

Auspica l'unità per il Senato che da oggi si trova a presiedere: questo l'intendimento della neoeletta Maria Elisabetta Alberti Casellati al microfono di Ida Molaro per NewsMediaset. "È una grande responsabilità e anche un grande onore, una soddisfazione come donna. Il compito delle istituzioni è quello di cercare di comporre un quadro politico, per portarlo a unità. Mi auguro che questo sia il primo passo per un importante cammino di questa legislatura, che si possa riuscire a fare tutte le riforme che il nostro Paese si attende in una buona sintonia".