Case chiuse, Irene Pivetti: ennesima violenza sulle donne

"E' un peccato che per rimediare ad una grave idiozia del candidato Fontana, Salvini abbia voluto distrarre l'attenzione rilanciando il tema della prostituzione". Così la ex presidente leghista della Camera Irene Pivetti, sottolineando che "avallare l'idea che vendersi possa essere un lavoro è la prima forma di violenza sulle donne, come se potesse mai essere lecito usare una donna come una cosa".