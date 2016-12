Casamonica, Renzi: giuste polemiche ma voglio che i boss siano presi vivi

"Quando si parla di un funerale , adesso passato di moda, a me non è andata giù una cosa: tanta eco, tanto rumore per il funerale di un boss ed è giusto che si faccia polemica ma io voglio che i boss si vadano a prenderli vivi". Così il premier Matteo Renzi , in un'intervista a "Parallelo Italia", torna sulle polemiche scatenate dal funerale show di Vittorio Casamonica .

Ad ogni modo, ha poi aggiunto, "a Roma c'è un sindaco che ha tutti i poteri ed ha tutta la responsabilità di governare la sua città".



"Riforme, non andiamo sotto" - Renzi ha poi parlato di riforme: "Non andiamo sotto. Sono assolutamente certo che non ci saranno questi problemi". "Gli italiani non possono vedere - ha aggiunto - proprio adesso che le riforme iniziano a dare risultati, il tentativo di bloccare tutto". Il premier si è detto convinto che la riforma del Senato andrà in porto.