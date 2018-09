Casalino contro Mef, Di Battista: "Via i tecnici che ostacolano" | Di Maio: "Servitori dei partiti in gangli Stato"

Di Battista: "O trovano soldi o si trovano un altro lavoro" - "Semplice. O trovano i soldi per il reddito di cittadinanza (come li hanno trovati per le banche) o si trovano un altro lavoro", continua Di Battista, che respinge i toni giornalistici usati per criticare Casalino che avrebbe usato toni violenti: "Dove sta la violenza in tutto ciò? Violenza è il sistematico tradimento della volontà popolare", sottolinea.



"Giornalisti violenti contro Casalino perché M5s vuole togliere finanziamenti pubblici" - "Violenza è trovare denari per il Tav - spiega -. per le banche, per le guerre di invasione mascherate da missioni di pace e dimenticarsi della povera gente. Violenza è utilizzare i giornali non per informare ma per bloccare ad ogni costo un movimento perché quel movimento vuole cancellare i finanziamenti pubblici all’editoria. Violenza è vedere questi giornalisti fare i leoni di fronte a Rocco Casalino ma poi farsela nei pantaloni sul caso Consip. Questa è la violenza che si respira davvero in Italia".



"Se il sistema reagisce così è un buon segno" - "Contro questa violenza la stragrande maggioranza degli italiani si è espressa. Quindi avanti tutta e barra dritta. Amici non vi lasciate intimorire dai soliti cani da riporto del sistema anzi gioite, se il sistema reagisce così è un buon segno!", conclude.



Di Maio: "Partiti hanno messo loro servitori nelle fondamenta dello Stato" - Anche il vicepremier Luigi Di Maio, in una lettera ai parlamentari M5s, interviene in difesa di Rocco Casalino dopo le accuse ai tecnici del Mef: "Non voglio generalizzare, ma è chiaro ed evidente che il sistema, negli ultimi 20 anni, ha piazzato nei gangli dello Stato dei servitori dei partiti e non dello Stato. E questo mi preoccupa molto". Il governo è unito, spiega Di Maio, "ma c'è chi rema contro, ovvero una parte della burocrazia dei ministeri".



"Governiamo con la Lega ma le lobby attaccano noi" - "Al governo ci siamo noi e c'è la Lega. Ma se partiti, lobby e burocrati devono scegliere chi combattere, sono tutti d'accordo con il 'dagli addosso' al Movimento 5 Stelle, sempre e comunque", accusa il ministro del Lavoro. "Ritengo inaccettabile" che adesso il bersaglio siano diventati i nostri dipendenti della comunicazione. Chiunque vive il Movimento conosce bene l'importanza delle nostre strutture di comunicazione. Sono i migliori perché, in tutti questi anni, si sono inventati ogni giorno metodi alternativi alle tecniche tradizionali per far arrivare i nostri contenuti a milioni di italiani".