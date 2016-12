Casa, Boschi risponde a Bersani

Maria Elena Boschi minimizza sulle accuse di Bersani al governo sulla legge di Stabilità e sulle tasse sulla casa e dice: "Non è la prima volta che Bersani fa polemica su qualcosa. Abbiamo deciso di togliere le tasse a tutti sulla casa, perché molti italiani hanno fatto sacrifici per comprarsela. La legge ha anchemisure sul sociale di cui siamo orgogliosi". Il ministro sottolinea poi come le risorse siano state trovate "in modo molto serio".