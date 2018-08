Carta d'identità, Salvini beffato: cambiano i moduli ma padre e madre non compaiono

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, pochi giorni fa, era stato chiaro: via la denominazione "genitore 1 e genitore 2" nel modulo di richiesta online per la carta d'identità elettronica dei minorenni. "Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione madre e padre" ha dichiarato Salvini in un'intervista. Peccato che, nel modulo precedente, non esistesse alcun genitore 1 e 2 ma al massimo 1° e 2°, formula burocratica per identificare l'ordine di apparizione, e, in questo caso, di firma di testimoni, tutori o legali rappresentanti. La modifica è stata comunque recepita, ma, contrariamente al volere del ministro, pur scomparendo i numeri, è rimasta la generica categorizzazione "genitore".