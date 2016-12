Carnevale Viareggio, i politici presi in giro: debuttano Mattarella e la Boschi

Ci sono tutti i leader politici nazionali, compreso il debutto in cartapesta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro Maria Elena Boschi, tra le figure dei grandi carri allegorici del Carnevale di Viareggio la cui prima sfilata è in programma per domenica 7 febbraio alle 15. Il premier Matteo Renzi è ritratto come illusionista sulla costruzione di Jacopo Allegrucci, circondato da gufi-leader dell'opposizione.



Raffigurato in abiti settecenteschi Matteo Salvini leader della Lega, protagonista della costruzione di Gilbert Lebigre e Corinne Roger. In una mano tiene Marine Le Pen, nell'altra una tromba da stadio ultimo modello. Ci saranno tutti i capi dei partiti nazionali, da Grillo ad Alfano, da Renzi a Berlusconi a dirigere una strampalata banda musicale. Il Presidente Mattarella è invece ritratto insieme a Berlusconi, Salvini e Renzi che, vestiti da clown, cercano di salvare l'Italia. Marzia Etna invece li ha reinterpretati come "nuovi mostri".