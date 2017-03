Carlo Verdone dalla parte della Boldrini: basta bufale in Rete, creano panico

"Sono d`accordo con l'iniziativa www.bastabufale.it perché la disinformazione è un problema, crea danni e manda nel panico tante persone". Lo dice Carlo Verdone in un video, pubblicato sulla pagina Facebook della presidente della Camera Laura Boldrini, in cui racconta anche una sua esperienza con le false notizie. "Grazie a lui e ai tanti di voi che stanno sottoscrivendo l`appello", conclude la Boldrini.

"Bisogna mettere delle regole su notizie non vere, spesso pericolose, che piovono come diluvi e non sono vere e mettono nel panico tanti utenti che navigano su Internet - spiega Verdone nel video -. Io ho subito una bufala che manca poco manda al creatore 3-4 persone anziane: hanno pubblicato un titolo che diceva che ero malato e poi il pezzo non c'era, ma c'era solo pubblicità. La povera mia zia che ha novanta e passa anni manca poco ci resta".