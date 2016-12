E' stata aperta fino alle 19, in Senato, la camera ardente per fare l'ultimo saluto a Carlo Azeglio Ciampi, presidente emerito della Repubblica, morto venerdì mattina a Roma all'età di 95 anni. Lunedì, giorno di lutto nazionale, sono in programma i funerali in forma privata. Su richiesta della presidenza del Consiglio, sempre il 19 sarà aperto un registro di condoglianze nelle ambasciate e negli uffici territoriali del governo.