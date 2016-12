Carceri, Alfano: "No all'amnistia" "Condannati in carcere fino all'ultimo"

"Dobbiamo fare in modo che le carceri siano luoghi di rieducazione ma chi è condannato resti in carcere fino all'ultimo giorno. E se i posti non bastano ne costruiamo di altri". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Angelino Alfano a proposito della proposta di amnistia lanciata da Papa Francesco. "Il Santo Padre fa il pastore di anime, io non posso non ricordare che dietro ogni condannato c'è almeno una vittima a cui lo Stato deve rispetto".