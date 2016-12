Capolavori all'asta, Vittorio Sgarbi: "Venezia fa bene a vendere"

11 ottobre 2015 Capolavori allʼasta, Vittorio Sgarbi: "Venezia fa bene a vendere" Il critico dʼarte sul Giornale spiega perché è favorevole allʼidea del sindaco Brugnaro: "La vendita di Klimt sarebbe un danno non mortale"

Ha suscitato polemiche il sindaco di Venezia Brugnaro manifestando l'intenzione di mettere all'asta un Klimt e uno Chagall dei musei civici per far quadrare il bilancio della città. Tra il no categorico del ministro Dario Franceschini e i dissenso diffuso, Vittorio Sgarbi dice la sua in un articolo sul Giornale: "E' una buona idea, sono opere di cui Venezia può privarsi".

Il critico analizza lo stato di salute delle città d'arte italiane: "Il ministro Dario Franceschini è stato precipitoso nel mostrarsi tutore di un principio che non esiste - l'inalienabilità dei Beni culturali - mentre intorno a lui le città come Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Pompei e i loro insigni monumenti e grandi musei sprofondano nel degrado. I musei e le biblioteche sono senza tutela, i direttori e i funzionari umiliati".

"Sono necessarie due premesse - ha proseguito Vittorio Sgarbi nella sua analisi - La prima è che soltanto cattive amministrazioni e uno Stato ignaro o criminale possono aver ridotto una città ricca come Venezia alla condizione di deficit di bilancio. Ridicolo vendere molti pezzi a poco prezzo. Ed ecco allora la geniale proposta di Brugnaro: vendere un solo dipinto a una grande cifra, salvaguardando l'identità e i valori del contesto. Vero è che Venezia è città internazionale, e che ospita il Museo Guggenheim, pieno di capolavori dei più grandi artisti del Novecento, ma è anche vero che nessuno viene a Venezia per il Klimt e lo Chagall di Ca' Pesaro, artisti che si possono vedere in tutti i musei del mondo. È evidente che, come lo stesso sindaco ha osservato, rispetto a Bellini o a Canaletto, la vendita di Klimt sarebbe un danno non mortale".