Caos tessere Pd, dopo Napoli scoppia il caso in Puglia

Dalemiani nel mirino a Lecce - A Lecce i renziani accusano i dalemiani di voler influenzare le primarie, mantenendo la regia sulle tessere. Secondo la segnalazione giunta alla commissione congresso hanno rinnovato la tessera anche persone che hanno aderito alla dalemiana ConSenso. Per i sostenitori di Renzi gli avversari del segretario non più del Pd potrebbero intervenire a primarie aperte.



File di migranti in attesa del tesseramento - L'eurodeputata dem Elena Gentile invece accusa: 150 migranti in fila per prendere la tessera a San Severo (Foggia). La smentita secca arriva dai vertici dem locali, che replicano: "Si tratta di 11 migranti regolari, che esercitano il loro pieno diritto".



Casi anche in Calabria e in Sicilia - Come scrive La Repubblica, anche in Calabria e in Sicilia sono stati segnalati altri casi di tesseramenti irregolari. A Catania le tessere sono schizzate a 8mila mentre a Enna risultano 4mila tesserati: un record su 28mila abitanti. Anomalie a Reggio Calabria e Catanzaro dove c'è stata la proroga dei termini per il tesseramento di una settimana.



Tessere online congelate - Il vicesegretario dem Lorenzo Guerini dal canto suo getta acqua sul fuoco: "Nessuna tesseropoli, il partito è vivo e cresce". Ma intanto alcune tessere online sono state congelate dato che erano state acquistate con una stessa carta.



In Basilicata, in bilico la preparazione del Congresso - Dopo le dimissioni del segretario provinciale Pd di Potenza, Antonello Molinari, che è entrato nei secessionisti guidati da Speranza, anche il segretario di Matera potrebbe lasciare mettendo in difficoltà i dem locali e l'organizzazione del Congresso.