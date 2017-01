Caos Roma, Grillo: "Via Romeo e possibile autosospensione Raggi"

C'è anche l'autosospensione del sindaco di Roma Virginia Raggi tra le ipotesi che Beppe Grillo sta considerando di mettere in campo nel caos Roma. Nel suo viaggio di ritorno in treno verso Genova, il leader M5s avrebbe chiarito che il primo cittadino non può rimanere al vertice della Capitale senza allontanare il suo capo segreteria politica Salvatore Romeo. L'autosospensione sarebbe la carta da giocare in attesa che si faccia luce sulle inchieste.