Caos primarie, Bersani a gamba tesa: "Fatti incredibili, vertici Pd sbagliano"

"Non mi paiono accettabili certe dichiarazioni dei vertici del partito, prima che si sappiano davvero come sono andate le cose". Così Pier Luigi Bersani sul caos primarie a Napoli , dopo che il Pd ha bollato come "isolate" le presunte irregolarità , annunciando che il voto non sarà invalidato. Bersani definisce "incredibile" il rigetto del ricorso presentato da Bassolino . L'ex sindaco non esclude di correre con una lista civica e convoca gli elettori.

Bassolino: "Lista civica? Tanti me lo chiedono" - Già nelle scorse ore il grande sconfitto non aveva escluso lo scontro fratricida: "Molti miei sostenitori mi stanno spingendo nella direzione della lista civica - aveva detto a Il Mattino l'ex primo cittadino di Napoli e governatore campano -. C'è tempo per decidere, le liste si presentano 35 giorni prima del voto e si voterà a giugno. Certo, se il Pd non rinsavisce si va avanti con un'ombra per tutta la campagna elettorale. Seguire in questa strada è un clamoroso danno per il partito, un boomerang spaventoso".



Inoltre Bassolino starebbe properando un nuovo ricorso. Bassolino ha 48 ore di tempo dalla proclamazione ufficiale della vittoria di Valeria Valente per proporre un nuovo appello che questa volta, però, non potrà essere sui risultati di singoli seggi ma contro l'intero svolgimento delle primarie.



Valente: "Nè brogli nè camorra, primarie regolari" - La vincente delle primarie a Napoli, Valeria Valente, tenta di gettare acqua sul fuoco: "Dico da giorni che alcuni episodi vanno sanzionati. Ma le primarie sono state corrette e ordinate in larghissima parte. I casi di compravendita non risultano. E il passaggio della criminalità non lo condivido: troppo duro, non può essere il corollario di un ricorso". E su una possibile candidatura civica di Bassolino, aggiunge: "Lui ha creduto in queste primarie, ha messo Napoli avanti a tutto e ora non voglio immaginare che farà mancare il suo appoggio, che non darà una mano a sconfiggere centrodestra e De Magistris".