Caos per Salvini, De Magistris: "E' stata un'operazione disonesta, storia puzza"

De Magistris fa una ricostruzione precisa del giorno degli scontri, ma soprattutto delle ore che hanno preceduto la visita di Matteo Salvini. "Non sono mai stato dalla parte dei violenti, né oggi né mai", dice, ribadendo di avere "la coscienza apposto" e che la ricerca di un colpevole a tutti i costi "fa forse comodo a qualcuno". Quello che è successo, forse si poteva evitare "se ci avessero ascoltati", in questa storia "Napoli è parte lesa".



"Non abbiamo mai vietato la manifestazione di Salvini" - "Sia ben chiaro un punto, il sindaco e l'amministrazione non hanno mai vietato alcuna manifestazione a Matteo Salvini - premette a margine di un incontro al Comune -. Quando ci fu il primo comitato per l'ordine e la sicurezza dissi subito che noi non potevamo consentire un luogo della disponibilità del Comune, vale a dire la Mostra d'Oltremare, e a chi fa politica di odio verso i Sud del mondo e a chi fa politica razzista e xenofoba. Avremmo fatto la stessa cosa anche se quel luogo ce lo avesse chiesto un colluso".



"Napoli non è solo Mostra d'oltremare - precisa però De Magistris -. Il giorno prima dell'evento e degli scontri era stata individuata una sede alternativa, questo avrebbe alleggerito la forte tensione, ma si è scelto, anzi si è imposto comunque la Mostra d'Oltremare. Perché incaponirsi sulla Mostra d'Oltremare e far prevalere il capriccio di Salvini di farlo lì?".