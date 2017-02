Caos Pd, Emiliano: l'impero è finito, Renzi inadatto a ricostruire

"Il 4 dicembre è caduto l'impero, è durato 3 anni, non tanto. E' finita l'epoca della rottamazione, non basta disgregare ma bisogna costruire e Renzi non è la persona adatta per ricostruire una visione del Paese". Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia e candidato alla segreteria del Pd. "Renzi - ha aggiunto - teme che il tempo che passa indebolisca il suo potere interno al partito".