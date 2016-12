Caos Campidoglio, su Twitter corrono ironia e rabbia: di tendenza gli hashtag #raggirati e #raggidimettiti

E' battaglia a colpi di hashtag quella in corso su Twitter. I detrattori del Movimento 5 Stelle, in seguito al caos nomine a Roma, hanno infatti lanciato sia #raggirati (di natura più comica) a #raggidimettiti (decisamente più forte) per chiedere al sindaco della Capitale di lasciare il suo posto a persone più competenti. Non solo sfottò su uno degli slogan più amati dai pentastellati ("Onestà, onestà"), ma anche fotomontaggi e immagini sarcastiche: Twitter ironizza sulle difficoltà della creatura di Grillo e chiede le dimissioni delle più importanti personalità del Movimento (in special modo Luigi Di Maio).