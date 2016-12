Caos alla Camera, volano scintille tra Alessandro Di Battista e Anna Finocchiaro

"Chiediamo - ha detto Di Battista rivolto alla Finocchiaro - l'approvazione del nostro ordine giorno sul rinvio dello scioglimento del Corpo forestale dello Stato e un bagno di umiltà a lei che è stata nominata ministro nonostante si sia spesa per il Sì al referendum ed è stata quindi premiata per il suo fallimento", lanciando così la provocazione. Ha poi aggiunto: "Voi avete fallito, noi crediamo nella bontà del Corpo forestale, vi chiediamo umiltà dopo i danni che avete fatto all'Italia", rendendo l'atmosfera particolarmente tesa.



Di fronte all'attacco del parlamentare grillino, la ministra Finocchiaro ha risposto per le rime rivendicando la sua storia politica e invitandolo ad usare più rispetto: "Sono da 30 anni in Parlamento, troppi, secondo tutti, ma se ho imparato una cosa è l'umiltà. Qui si impara a battersi per cose in cui si crede, a vincere e anche a perdere, com'è stato per il referendum e la riforma Madia. Ho fatto il mio lavoro col massimo rispetto del Parlamento, rispettando la storia politica di questo Paese". Quindi ha concluso confermando il no all'ordine del giorno presentato dal M5s: "Non vorrei sbagliarmi ma temo che la sentenza della Consulta sulla riforma Madia non riguardi il decreto legislativo che prevede l'accorpamento del Corpo forestale all'Arma dei Carabinieri".