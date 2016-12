Caos a Roma, prime conseguenze sul Direttorio. Grillo: "La struttura di coordinamento del M5s sarà allargata"

Nel suo post, il fondatore del Movimento ripercorre la recente storia pentastellata. "Dal luglio 2015 Manlio Di Stefano, Nunzia Catalfo, Davide Bono, David Borrelli, Alfonso Bonafede, Paola Taverna, Max Bugani, Marco Piazza, Nicola Morra e Danilo Toninelli operano come responsabili delle funzioni di Rousseau, il sistema operativo del MoVimento 5 Stelle. Da maggio 2016 David Borrelli e Massimo Bugani fanno parte, assieme a Davide Casaleggio, dell'Associazione Rousseau, fondata da Gianroberto per implementare lo sviluppo degli strumenti di democrazia digitale e aiutare il Movimento 5 Stelle a crescere ancora".



"In futuro continueremo ad evolvere, ad allargare di conseguenza la struttura di coordinamento", scrive Grillo. Poi l'annuncio del potenziamento "degli strumenti di democrazia diretta a disposizione degli iscritti per le decisioni dirimenti all'interno del Movimento 5 Stelle".