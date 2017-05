Cantone difende il codice appalti: "Non blocca opere pubbliche"

"Non è vero che il codice degli appalti blocca le opere". Lo ha detto il presidente dell'Autorità, Raffaele Cantone in relazione alle critiche mosse dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Cantone ha aggiunto: "Da De Luca, sul codice degli appalti, ho sentito solo lamentazioni generiche ma non una indicazione precisa". Poi parlando della realizzazione delle opere ha concluso: "Le opere si fanno solo se sono realmente utili".