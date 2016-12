Cannabis, la prima legge su uso personale e coltivazione arriva alla Camera

Quindici grammi di cannabis da tenere in casa, cinque fuori casa e auto-coltivazione fino a cinque piantine. E' quanto prevede il "testo Giacchetti" , che sarà all'esame della Camera il 25 luglio, il primo ad arrivare in aula a Montecitorio. La proposta, firmata da 294 tra deputati e senatori, nasce per iniziativa del sottosegretario Della Vedova e ha già incassato il parere favorevole della Direzione nazionale antimafia.

Il testo cambia molto le regole sulla detenzione di cannabis e parte dal concetto di legalizzazione. Vengono indicati i quantitativi massimi che si possono detenere in casa e fuori casa, senza dover comunicarlo alle autorità. Si possono derogare questi limiti, ma in questo caso sarà necessario dimostrare che il possesso di cannabis è per uso terapeutico e non ricreativo.