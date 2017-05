Camusso: "Vittoria sui voucher, sull'articolo 18 andremo in Europa"

Sui voucher "possiamo dire che abbiamo vinto, e che questa è una grande e straordinaria vittoria collettiva". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, dal palco della manifestazione a Roma. Il risultato, ha spiegato, dimostra che "si può cambiare questo Paese, si possono cambiare le leggi sbagliate". Per questo "non crediate che sull'articolo 18 abbiamo rinunciato o rinunceremo. Andremo in Europa a tenere aperto il contenzioso".