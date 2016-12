Camusso, siluro a Renzi: "Addio al contratto a tempo indeterminato"

19:36 - "Altro che rivoluzione copernicana, il governo Renzi ha cancellato il lavoro a tempo indeterminato, generalizzando la precarizzazione". E' la dura reazione del segretario della Cgil, Susanna Camusso, al via libera del Consiglio dei ministri ai decreti attuativi del Jobs Act che eliminano l'obbligo del reintegro in caso di licenziamenti economici. "Sono norme ingiuste, sbagliate e punitive", aggiunge la Camusso.

"Altro che rivoluzione copernicana, a leggere per norme viene da chiedersi cosa abbiano mai fatto i lavoratori a Matteo Renzi", afferma ancora Camusso, sostenendo che "con i provvedimenti odierni il governo Renzi ha cancellato il lavoro a tempo indeterminato, generalizzando la precarizzazione dei rapporti di lavoro in Italia. Non soddisfatto ha diviso ulteriormente i lavoratori, penalizzando ancora una volta i giovani e i nuovi assunti. Per la prima volta - prosegue il segretario generale della Cgil - il governo rinuncia alla politica economica appaltando alle imprese la ripresa consentendo la libertà di licenziare sempre e comunque.



Invertendo l'onere della prova, che ora ricadrà sulle spalle dei lavoratori, si crea un abominio, addossando alla parte più debole e ricattabile del rapporto di lavoro la dimostrazione dell'ingiustizia del suo licenziamento". Per questo la Cgil continuerà "ad opporsi in modo forte e deciso a queste norme ingiuste, sbagliate e punitive, nei confronti dei lavoratori e - continua Camusso - usera' tutti gli strumenti a sua disposizione per ripristinare i diritti dei lavoratori".