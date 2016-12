Camusso: senza lavoro Italia muore

"Siamo in un Paese che si sta scavando la fossa". Lo ha detto il leader della Cgil, Susanna Camusso, durante il convegno sull'Europa a Ventotene (Latina). "I nostri giovani se ne vanno per crearsi un futuro - ha aggiunto - e la risposta non è nei sussidi, ma nella creazione di lavoro". E in merito alla riduzione delle tasse, ha dichiarato: "Non basta, serve una politica redistributiva anche rispetto al debito".