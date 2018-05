Camusso: "Paese non merita voto autunno, serve responsabilità"

"Mi sembra che il Paese non si meriti il voto in autunno. Non ci si avvicina ai problemi continuando ad invocare il voto, servono cose concrete". Lo ha detto la leader della Cgil Susanna Camusso sottolineando come "ci sia una responsabilità che le forze politiche devono assumersi: devono decidere su quale programma governare questo Paese, noi chiediamo che i temi della sicurezza sul lavoro siano affrontati anche prima del nuovo governo".