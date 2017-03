Camusso: decreto voucher un successo | Gentiloni: "Ora una normativa seria"

Fino a quando non verrà convertito in legge comunque la Camusso promette battaglia: "Continueremo con la campagna elettorale", ribadisce. "Bisogna in questi casi avere molta pazienza e sapere come stanno esattamente le cose".



Ma Gentiloni replica: "No campagna elettorale, ora una normativa seria" - Il premier Paolo Gentiloni però avverte: "Abbiamo abrogato le norme su voucher e appalti nella consapevolezza che l'Italia non aveva bisogno, nei prossimi mesi, di una campagna elettorale su temi come questi e nella consapevolezza che la decisione sia coerente con l'orientamento maturato nelle ultime settimane in Parlamento. Useremo le prossime settimane per una regolamentazione seria del lavoro saltuario e occasionale".



E aggiunge: "Lo strumento dei voucher si era deteriorato e non era uno strumento attraverso cui, se non per situazioni molto specifiche, si poteva dare una risposta efficiente e moderna. Avevamo la risposta sbagliata a un'esigenza giusta e all'esigenza ora ci rivolgeremo con un confronto già nelle prossime settimane con le parti sociali e il Parlamento".



Poletti: "Nessun cambio di passo, la questione era in agenda" - E il ministro del Lavoro Giuliano Poletti nega un cambio di linea del governo in materia di lavoro con l'abolizione dei voucher e spiega: "Niente di tutto ciò, perché i voucher non erano materia del Jobs Act. Affrontiamo ora un tema che doveva essere affrontato".



"Sugli appalti presi elementi referendari" - Sulla responsabilità solidale negli appalti "abbiamo utilizzato sostanzialmente gli elementi presenti nel quesito referendario", ne è stato "colto l'impianto". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al termine del Cdm, sottolineando che "non si introduce una cosa radicalmente innovativa ma si riporta alla sua origine".