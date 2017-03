Camusso: "Decreto sui voucher è per noi un grande successo"

"Se come appare il governo farà un decreto nel quale dà risoluzione ai quesiti referendari, sia sul tema dei voucher che degli appalti, nel momento in cui sarà trasformato in legge, considereremo questo un grande risultato e quindi esattamente l'obiettivo che ci siamo proposti con i quesiti referendari". Lo ha detto da Brindisi il segretario della Cgil, Susanna Camusso, commentando l'imminente approvazione del decreto per abolire i voucher.